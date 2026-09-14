Главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко тайно избягал в Полша

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Главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко тайно е избягал в Полша – в нощта срещу 14 септември през един от сухопътните гранични пунктове.

На снимка, разпространена в социалните мрежи, е показан сейф, пълен с долари и евро, в служебния му кабинет. Твърди се, че той е бил отворен при обиските на 5 септември, преди предполагаемото му бягство, съобщава "Украинска правда"

В навечерието на предполагаемото напускане на страната Кравченко е подписал постановление за привличане като заподозрян на директора на НАБУ Семьон Кривонос. НАБУ е украинският антикорупционен орган, чиито служители по-рано са заподозрели главния прокурор в причастност към прикриване на дейността на колцентрове.

Информацията за разкриването на престъпната група беше публикувана от НАБУ и САП на 4 и 5 септември. Операцията получи кодовото име „Карфаген".

След това бяха задържани служителят на Офиса на главния прокурор Сергей Кропива и неговата позната Елизавета Ивахненко. Те са обвинени, че са прикривали мрежа от измамни колцентрове, чиито служители са мамели жители на Русия и Европа.

Според версията на разследването под ръководството на Кропива измамниците ежемесечно са плащали на украински представители десетки хиляди долари. Част от парите според обвиненията са стигали до Генералната прокуратура и лично до главния прокурор Кравченко.

В записите на антикорупционните органи той вероятно е фигурирал с кодовото име „Шеф".

Ден по-късно Кравченко подаде оставка. Той заяви, че не е получавал пари от колцентровете и обвини представител на НАБУ във фалшифициране на документи.

Според разпространената информация след това той е напуснал страната през нощта, като е оставил в кабинета си сейф с десетки, а вероятно и милиони долари.