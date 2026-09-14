"Алтернатива за Германия": Ако дойдем на власт, спираме помощите за Украйна

Съпредседателката на германската „Алтернатива за Германия" (АзГ) Алис Вайдел поиска украинските бежанци да бъдат върнати в родината си, като постави особен акцент върху младите мъже в призовна възраст. Тя обяви и че при идване на партията й на власт Берлин ще спре военната и финансовата помощ за Киев и ще поиска обратно вече дадените средства.

„Тези украинци трябва да се върнат, преди всичко младите украински мъже, подлежащи на военна служба", заяви Вайдел в интервю за австрийския канал AUF1. По думите й става дума за стотици хиляди млади мъже, които според нея трябва да се върнат в Украйна.

Лидерката на АзГ определя като „немислим" факта, че Германия продължава да издържа с бюджетни средства над един милион украински граждани, получаващи социални помощи. Според нея германската икономика вече не може да поема подобно финансово бреме, пише всекидневника The Irish Sun.

Вайдел заяви още, че ако партията й поеме управлението, ще бъде прекратена не само военната, но и финансовата подкрепа за Киев.

„Ще прекратим плащанията към Украйна и всякаква военна подкрепа, както и ще предявим към Киев значителни финансови претенции за връщане на средствата", каза тя.

Това би означавало пълен завой в политиката на Берлин към Украйна. Германското правителство продължава да отделя милиарди за Киев, като в проекта за федералния бюджет за 2027 г. са заложени 11,6 млрд. евро за подкрепа на Украйна.

Позицията на Вайдел идва на фона на засилващия се натиск в Германия за ограничаване на социалните плащания за чуждестранни граждани. Самата тя вече е заявявала, че при управление на АзГ чуждестранни граждани няма да получават Bürgergeld.

Острите заявления на Вайдел идват дни след историческия резултат на АзГ на изборите в провинция Саксония-Анхалт. Партията спечели 43,8% от гласовете – резултат, който я превърна в първата крайнодясна политическа сила с подобна изборна победа в Германия след Втората световна война.

Въпреки това АзГ не разполага с абсолютно мнозинство в местния парламент. Лидерът на партията в провинцията Улрих Зигмунд вече обяви готовност да разговаря с други политически сили за съставяне на правителство, като сред основните му приоритети са миграцията, вътрешната сигурност, енергетиката и възстановяването на отношенията с Русия.

Ако не успее да намери необходимата подкрепа за управление, АзГ допуска и нови избори. „В краен случай ще има нови избори. Тогава ще получим 50 или 55 процента", заяви Зигмунд.

Съпредседателят на партията Тино Хрупала потвърди, че Зигмунд при всички положения ще бъде издигнат за премиер на Саксония-Анхалт.