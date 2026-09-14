Зеленски поиска от парламента да ускори отстраняването на украинския главен прокурор

Украинският президент Володимир Зеленски поиска от депутатите бързо да подкрепят освобождаването на главния прокурор Руслан Кравченко, след като около прокуратурата се разрази сериозен антикорупционен скандал. Междувременно в украински медии се появиха твърдения, че Кравченко тайно е напуснал страната и е заминал за Полша, което допълнително разпали скандала.

Според информация на „Украинска правда" Кравченко е преминал границата през нощта срещу 14 септември през един от сухопътните пунктове. По данни на изданието той е пътувал със служебен автомобил, като се предполага, че като основание за преминаването е посочил командировка в Литва. Тази информация обаче все още не е официално потвърдена.

На фона на твърденията за напускането му в социалните мрежи беше разпространена и снимка на сейф, пълен с долари и евро, за който се твърди, че е бил открит при обиските в служебния кабинет на Кравченко на 5 септември. Според публикациите сейфът е бил отворен преди предполагаемото му бягство.

Скандалът около главния прокурор започна след операция „Карфаген", проведена от Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП). На 4 и 5 септември двете институции съобщиха за разкриването на престъпна схема, свързана с мрежа от измамни колцентрове.

В рамките на разследването бяха задържани служителят на Офиса на главния прокурор Сергей Кропива и неговата позната Елизавета Ивахненко. Според разследващите те са подпомагали мрежа от колцентрове, чиито служители са мамели граждани на Русия и европейски държави.

По версията на разследването групата, ръководена от Кропива, ежемесечно е плащала десетки хиляди долари на украински представители, за да бъде прикривана дейността й. Част от парите според обвиненията са стигали до Генералната прокуратура и лично до Кравченко. В записи, с които разполагат антикорупционните органи, той вероятно фигурира с кодовото име „Шеф".

Кравченко отрича да е получавал пари от незаконните колцентрове. Той подаде оставка миналата седмица, след като разследването достигна до неговата институция. Самият главен прокурор не е обвинен и не е обявяван за заподозрян по делото, но негов подчинен беше обвинен в подпомагане на организирана група за измами. Според Reuters именно това е довело до решението му да се оттегли, за да не се стига до политически конфликт.

Вместо скандалът да затихне обаче, той се задълбочи. В навечерието на предполагаемото си напускане на страната Кравченко подписа уведомление за подозрение срещу директора на НАБУ Семен Кривонос – институцията, която заедно със САП участва в разследването срещу прокуратурата.

Кравченко твърди, че Кривонос е фалшифицирал официални документи с цел получаване на „неправомерна облага в особено големи размери". Той го обвинява и във фиктивно осиновяване, извършено с цел да избегне юридическа отговорност пред съда. Кравченко заяви, че решенията са взети въз основа на събрани материали по наказателни производства.

НАБУ и САП отхвърлиха твърденията му и определиха действията му като поредна стъпка в „системна атака срещу независимите антикорупционни органи". Двете институции подчертаха, че срещу Кривонос няма официално повдигнато обвинение, пише БТА.

Конфликтът между независимите антикорупционни структури и останалите правоохранителни органи в Украйна тлее от години и отново се изостри през последната година. Кравченко беше критикуван и за предполагаемото му участие в опита през 2025 г. да бъдат ограничени правомощията на НАБУ и САП – обвинения, които той отрича. След силен обществен и международен натиск независимостта на двете институции беше възстановена.

Сега Зеленски настоява оставката на Кравченко да бъде приета възможно най-бързо. По украинското законодателство президентът трябва официално да внесе в парламента предложение за освобождаването на главния прокурор, а според депутати гласуването се очаква във вторник.

„За този главен прокурор има само един път – отстраняване от длъжност. Това му казах", написа Зеленски в „Телеграм".