Любов от Tinder вкара командир на НАТО в шпионски скандал, свързан с Русия

Любовна история, започнала в Tinder, се превърна в сериозен скандал за сигурността в една от ключовите военни бази на НАТО във Великобритания. Високопоставен испански военноморски офицер беше отстранен, след като службите започнаха да проверяват приятелката му заради подозрения, че може да работи за Русия, разкрива британското издание The Telegraph.

Офицерът, чието име изданието не посочва, служел в Съюзното морско командване на НАТО (Marcom) в щаба „Нортууд" в Хартфордшър. Оттам се следят руските подводници и военни кораби край британските брегове, както и танкери от руския „сенчест флот".

Испанецът започнал връзка с 49-годишната Янина Уайт през октомври 2024 г. Двамата се запознали в Tinder. Тя е британско-полска гражданка, родена в Съветска Русия, израснала в Полша и по-късно преместила се във Великобритания.

Само две седмици след началото на връзката Уайт се преместила при офицера в апартамента му в западен Лондон. „Открихме обща банкова сметка и започнахме да планираме почивки и да мислим за това да имаме деца", разказва тя.

През декември 2024 г. тя била поканена с него на коледно парти във военната база „Нортууд". За събитието й бил издаден еднодневен пропуск за посетител с придружител.

През първата половина на 2025 г. обаче около двойката започнали да се трупат подозрения. Според съдебни документи били повдигнати „опасения за сигурността", свързани с офицера и връзката му с Уайт.

Започнали две проверки – една на НАТО и една от испанските власти. Великобритания официално не участвала в тях.

На 19 юни 2025 г. командирът на „Нортууд" бил уведомен за разследването и отнел пропуска на испанския военен до приключването му. По-късно испанските власти прекратили назначението му в Marcom и той бил върнат в Испания. Самата Уайт категорично отрича да е шпионка.

„Определено знам, че не съм руска шпионка. Последния път, когато проверих, не бях", заявява тя пред изданието.

Тя твърди, че е станала жертва на дискриминация заради мястото, където е родена. Уайт никога не е била арестувана, а няма и разследване, което да е доказало, че е чуждестранен агент. Въпреки това случаят стигнал дотам, че през август 2025 г. Уайт и бившият й партньор се опитали да влязат отново в „Нортууд".

Според съдебните документи офицерът заявил, че е изгубил пропуска си и поискал нови посетителски пропуски за себе си, Уайт и още един човек. Това обаче се оказало невярно. Охраната не ги допуснала. Полицията била извикана, но никой не бил арестуван.

Уайт твърди, че трябвало да влязат в базата, за да вземат лични вещи на бившия й партньор. Тя настоява, че никога не е опитвала да получи незаконен достъп до секретни обекти.

Историята станала още по-необичайна, след като Уайт твърди, че през 2025 г. посетила с испанския офицер друга ключова база на НАТО – в Оейраш, Португалия.

Докато военният участвал в мероприятие, свързано с отбраната, тя седяла край басейна.

„Влязохме в базата и докато той имаше достъп до всички тези суперсигурни компютри и данни някъде, аз седях край басейна, пиех кафе и чай и си прекарвах добре", разказва тя.

По думите й прекарала два дни в „вероятно най-сигурната база на НАТО в Европа", но й било „скучно".

Междувременно Уайт твърди, че историята е стигнала и до руските служби. Миналия месец, по време на пътуване до Санкт Петербург, където посетила болния си баща, тя била поканена на кафе от мъж, представил се като Андрей и заявил, че работи за руската Федерална служба за сигурност. По думите й той я разпитвал около два часа за разследването, бившия й партньор и работата му в НАТО.

„Питаха ме дали знам нещо за работата на бившия ми партньор. Казах не. У дома имахме правило той да не говори за работата си", разказва Уайт.

Тя признава, че е знаела, че той се занимава с руския „сенчест флот" и подводници, но твърди, че двамата никога не са обсъждали подробности от работата му. Според нея руският служител я разпитвал и за семейството й, бившия й съпруг, сестра й и отношенията й с испанския офицер.

„Беше много любезен и ми донесе хубаво кафе", добавя тя. Уайт твърди още, че слуховете за нея като за руска шпионка тръгнали първоначално от партньорките на други офицери в базата и впоследствие стигнали до контраразузнавателните служби на НАТО.

Испанският офицер също твърди, че случаят е съсипал кариерата и семейството му след 35 години „безупречна служба".

В имейл до британския вицеадмирал Майк Атли той се оплакал, че бил подложен на „постепенен и пресметнат процес на социална и професионална изолация".

По думите му колегите му започнали да го отбягват, а децата му били игнорирани от други деца в испанската военна общност.

Уайт твърди, че бившият й партньор дори направил опит да сложи край на живота си през септември 2025 г., след като се почувствал предаден от испанските военноморски сили.

Самата тя е предприела съдебни действия. Уайт иска съдебен контрол върху решението, с което е определена като „неблагоприятен риск за сигурността", и е завела дело за дискриминация срещу британското Министерство на отбраната.

„Като адвокат виждам огромен правен проблем в цялата ситуация. Всичките ми права бяха отнети, защото съм родена в грешната страна", казва тя.

От полицията в Хартфордшър потвърдили, че служители са били извикани заради инцидент в „Нортууд", но арести не са извършвани. От Marcom заявиха, че не коментират въпроси, свързани с персонала, но НАТО остава ангажиран със защитата на съюзническия персонал и класифицираната информация.

Британското Министерство на отбраната отказал коментар на изданието заради продължаващите съдебни производства.