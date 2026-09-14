Турци купуват имоти и строят жилищни комплекси край Кавала, Тасос и Тузла в Гърция

Турски граждани и компании проявяват засилен интерес към недвижимите имоти в Кавала, на остров Тасос, в Нова Перамос и Паралия Офриниу, известна на българите като Тузла. След българите и румънците все повече турски инвеститори купуват ваканционни жилища, парцели и туристически обекти в района.

По данни на Децентрализираната администрация на Македония и Тракия между 2021 и 2025 година в Кавала са подадени 157 заявления за „Златна виза" от турски граждани – повече, отколкото от представители на всяка друга националност.

От администрацията уточняват, че данните показват мястото на подаване на заявленията, а не местонахождението на закупените имоти. Затова те не могат да бъдат тълкувани като 157 сделки в Кавала, но потвърждават засилващия се турски инвестиционен интерес.

Според местни медии в района на Кавала и Тасос са регистрирани около 20 инвестиционни инициативи на турски предприемачи, насочени основно към малки хотели и комплекси за туристическо настаняване. Съобщава се и за покупката на цяла жилищна сграда с намерение тя да бъде превърната в обект със стаи под наем.

На Тасос вече работи дружество, контролирано от строителна компания със седалище в турския град Чанаккале. То изгражда жилищни комплекси, част от които са завършени, а други все още се строят. Новите жилища се предлагат за продажба.

Същата предприемаческа група е започнала дейност в Нова Перамос още през 2018 година. Построените там ваканционни имоти са рекламирани пряко на турския пазар чрез местни медии и специализирани сайтове. За купувачите от Турция е била предвидена и възможност за банково финансиране.

Турски интерес вече се отчита и в Паралия Офриниу, която през последните години се превърна в една от най-бързо развиващите се ваканционни зони в Северна Гърция. Някои жилища вече са собственост на турски граждани, а имоти в района се предлагат и чрез турскоезични платформи.

Присъствието на турски купувачи в Тузла остава значително по-малко от това на българите. Официална обобщена статистика за броя на сделките според гражданството на купувачите обаче няма.

Кавала и Тасос не попадат сред районите, в които действат специалните ограничения за придобиване на имоти от граждани на държави извън Европейския съюз. Това позволява на турските граждани да купуват недвижима собственост без процедурата за специално разрешение, която продължава да се прилага в някои погранични части на Гърция.

Данните показват, че интересът постепенно преминава от покупката на отделни ваканционни жилища към организирани инвестиции в строителството и туризма.