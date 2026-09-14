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Украйна получава 841 млн. долара от Световната банка с гаранция от Канада

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Украйна СНИМКА: Пиксабей

Украйна ще получи скоро 841 млн. долара бюджетна подкрепа от Световната банка, гарантирана от канадското правителство. Това съобщи днес украинският премиер Серхий Корецки, цитиран от Ройтерс.

Средствата ще бъдат използвани за пенсионни плащания на фона на тежкия натиск върху украинските публични финанси, пише БТА. 

„На фона на бюджетния дефицит и дисбаланса в публичните финанси това е изключително важна и навременна подкрепа", заяви Корецки в „Телеграм".

Междувременно Канада води преговори за участие в планирания от Европейския съюз заем за Украйна на стойност 90 милиарда евро. Отава се стреми да задълбочи отношенията си с Европа и да намали зависимостта си от САЩ.

Днес канадският премиер Марк Карни, заяви, че Канада не се стреми да стане член на Европейския съюз, но иска да изгради „уникален съюз" с общността. 

„Ние не се стремим да станем член на Европейския съюз. Това, към което се стремим и за което започваме преговори, е уникален съюз между Канада и Европейския съюз", каза Карни. 

По думите му Канада и ЕС споделят едни и същи ценности и приоритети, а силните им страни се допълват. „По-силни сме, когато сме заедно. А това се случва във време, когато светът е по-опасен и разделен, и в такива моменти приятелите трябва да бъдат единни", посочи канадският премиер.

Украйна СНИМКА: Пиксабей

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