Гърция се прощава с Йоргос Мазонакис, докато разпитват лекарите, обвинени за смъртта му (На живо)

Нови данни за смъртта на Йоргос Мазонакис излязоха наяве в деня, когато близки, приятели и почитатели се събраха, за да се простят с обичания гръцки изпълнител.

Според последната информация медицинският апарат, използван от лекарите Теодоропулос и Гака, е записал с точност часа, в който сърцето на певеца е спряло. Данните се смятат за особено важни за разследването, тъй като могат да помогнат за възстановяването на действията, предприети в последните минути от живота му.

Гръцки медии съобщават, че новото доказателство може да доведе и до утежняване на обвинението до умишлено убийство. Двамата лекари бяха отведени в съдебния комплекс „Евелпидон" в Атина, за да дадат обяснения пред разследващите органи.

Междувременно Йоргос Мазонакис беше изпратен в последния му път в Третото гробище в Никея. На поклонението присъства и министърът на здравеопазването Адонис Георгиадис, който поднесе съболезнованията си на семейството и поиска прошка за пропуските на системата.

"С личното си присъствие искам да изразя съболезнованията си към семейството на Йоргос Мазонакис и да поискам прошка за това, че системата не успя да го защити от нещо лошо", заяви министърът.

Георгиадис подчерта, че през следващите дни трябва да бъде установено къде са допуснати пропуски и какво точно се е объркало.

"Със сигурност трябва да открием слабостите в системата. Трябва да разберем какво се е случило", допълни той.

Докато Гърция се прощаваше с един от най-разпознаваемите си изпълнители, разследването на обстоятелствата около смъртта му продължава.