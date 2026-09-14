ЕК остро осъди руския удар срещу влак близо до границата с Полша

Европейската комисия остро осъди последните руски въздушни удари в близост до полско-украинската граница, сред които и атака срещу пътнически влак. Това заяви говорител на ЕК на днешната пресконференция в отговор на журналистически въпроси.

„Възприемаме възможно най-сериозно всяка заплаха по източните граници на ЕС", посочи говорителят. По думите му Европейският съюз предприема всички възможни мерки, за да засили способностите си за реакция пред лицето на подобни заплахи, информира БТА.

До изострянето на ситуацията се стигна, след като в неделя руски дронове атакуваха железопътна инфраструктура в украинската Волинска област, само на около 2 км от границата с Полша. При удара беше поразен локомотив на пътнически влак по линията Киев–Варшава. В композицията са пътували 206 души, като няма данни за пострадали.

Атаката привлече допълнително внимание заради близостта си до полската граница и факта, че малко преди удара по същия маршрут е преминал специален влак с високопоставени европейски представители. Сред пътуващите са били бившият британски премиер Борис Джонсън и Гюнтер Заутер, съветник по външната политика и сигурността на германския канцлер Фридрих Мерц. Във влака са пътували и други европейски представители по въпросите на сигурността.

Според информация на украинските железници специалният влак е бил спрян около 5 ч. сутринта заради опасността от руски дронове, а част от пътниците са били евакуирани. По-късно композицията е продължила пътуването си, след като опасността е отминала.

„Укрзализница" определи като доста вероятно руският удар да е бил насочен именно към влака с европейските представители, но това твърдение не е независимо потвърдено. Според информацията удареният влак е бил на същия маршрут, но е бил отделна композиция.

На фона на инцидента Полша съобщи и за руски дрон, ударил бензиностанция в Ягодин, отново само на около 2 км от полската граница. След атаката са се запалили два камиона.

ЕК подчерта, че остава твърдо на страната на Украйна и подкрепя правото й на самоотбрана срещу руската агресия.

Говорителят припомни и че миналата седмица Европейската комисия е осигурила на Киев финансиране, предназначено за укрепване на противовъздушната отбрана.