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До 350 евро глоба в Гърция за неправилно натоварен автомобил

Бойка Атанасова, Атина

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Камиони - снимката е илюстративна. Снимка: Архив

Шофьорите в Гърция могат да бъдат глобени с до 350 евро, ако превозват неправилно разположен или необезопасен багаж. При опасно натоварване автомобилът може да бъде спрян от движение, а шофьорската книжка – отнета за срок до 30 дни.

Според член 36 от гръцкия Кодекс за движение по пътищата общото тегло на автомобила заедно с товара не трябва да надвишава максимално допустимото, посочено от производителя и записано в регистрационния талон.

Багажът трябва да бъде подреден и закрепен така, че да не се измества, пада или разпилява по пътя. Въжетата, ремъците, веригите и покривалата също трябва да бъдат здраво фиксирани.

Забранено е товарът да пречи на водача и да ограничава видимостта му. Той не трябва да закрива регистрационните табели, фаровете, задните светлини, знака на държавата на регистрация и светлоотразителните елементи на автомобила.

Предметите могат да излизат зад превозното средство с не повече от 30 процента от общата дължина на каросерията. За по-дълъг товар се изисква предварително разрешение от компетентната местна техническа служба.

Забранено е и превозването на предмети, които се влачат по пътя, повреждат настилката или застрашават останалите участници в движението.

Размерът на санкцията зависи от вида и тежестта на нарушението, като може да достигне 350 евро и да бъде придружен от временно отнемане на шофьорската книжка.

Камиони - снимката е илюстративна. Снимка: Архив

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