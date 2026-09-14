Си Цзинпин и Нарендра Моди предложиха на Путин да помогнат за края на войната в Украйна

Китайският президент Си Цзинпин и индийският премиер Нарендра Моди са заявили пред руския президент Владимир Путин готовност да помогнат за прекратяването на конфликта в Украйна. Москва е приела предложението положително, съобщи днес Кремъл, цитиран от Ройтерс.

Разговорът между тримата лидери се е състоял в кулоарите на срещата на върха на БРИКС в Делхи, уточни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, пише БТА.

По думите му Русия е отворена към усилията на всяка държава, която може да използва влиянието си, за да насърчи Киев да прояви „повече гъвкавост" в преговорния процес.

„Действително, по време на контактите в Делхи както председателят на КНР Си Цзинпин, така и индийският премиер Нарендра Моди проявиха жив интерес към украинския въпрос. Те изразиха готовност, ако е необходимо, страните им да изиграят роля в уреждането на конфликта и да допринесат за този процес. Президентът Путин прие това много положително", каза Песков, цитиран от ТАСС.

Говорителят на руския президент допълни, че Путин е дал на Си и Моди „допълнителни разяснения за реалното положение около процеса на уреждане на конфликта, както и за действителната ситуация на фронта".

Москва многократно е заявявала, че е готова да възобнови мирните преговори с Киев. В същото време Русия ясно даде да се разбере, че настоява да поеме пълен контрол над оставащите под украински контрол части от Донецка област в Източна Украйна.