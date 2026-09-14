Германия обвини жена с двойно гражданство за шпионаж в полза на Русия

Германската федерална прокуратура повдигна обвинения срещу жена с германско и украинско гражданство, заподозряна, че е шпионирала в полза на Русия и е предавала информация на служител на руското разузнаване, работещ в руското посолство, предаде ДПА.

Жената е обвинена в дейност като агент на чуждо разузнаване, съобщи Федералната прокуратура в Карлсруе. Тя беше задържана през януари и оттогава се намира в ареста.

Според обвинението тя е поддържала контакт с руския разузнавач най-късно от октомври 2023 г. В продължение на години му е предавала информация за значими събития и му е съдействала да присъства на някои от тях под фалшиво име.

„В продължение на години обвиняемата му е предоставяла множество сведения за значими събития и се е погрижила той да може да присъства на такива прояви, в някои случаи под фалшиво име", посочва прокуратурата. Според разследващите целта е била да му помогне да изгради собствена мрежа за разузнавателни цели, информира БТА.

Жената също така се е опитвала да привлече на своя страна служители на германското министерство на отбраната и представители на оръжейната индустрия, съобщи прокуратурата.

По поръчение на руския разузнавателен служител тя е събирала информация за германската отбранителна политика и оръжейната промишленост. Особен интерес представлявали данните, свързани с войната на Русия срещу Украйна.

Сега предстои съдът да реши дали обвиненията са достатъчни, за да бъде делото внесено за разглеждане.