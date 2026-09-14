Рюте: Руският удар по влак в Украйна показа отчаянието на Путин

Руският удар по пътнически влак в Украйна вчера показва отчаянието на руския президент Владимир Путин, коментира днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте пред медии в Брюксел.

Путин мисли, че може да ни спре да подкрепяме Украйна и че може да подкопае единството ни, но греши, добави Рюте. Нашият отговор е в увеличаване на подкрепата за Украйна, за да може страната да се самоотбранява, посочи той.

в неделя руски дронове атакуваха железопътна инфраструктура в украинската Волинска област, само на около 2 км от границата с Полша. При удара беше поразен локомотив на пътнически влак по линията Киев–Варшава. В композицията са пътували 206 души, като няма данни за пострадали.

Атаката привлече допълнително внимание заради близостта си до полската граница и факта, че малко преди удара по същия маршрут е преминал специален влак с високопоставени европейски представители. Сред пътуващите са били бившият британски премиер Борис Джонсън и Гюнтер Заутер, съветник по външната политика и сигурността на германския канцлер Фридрих Мерц. Във влака са пътували и други европейски представители по въпросите на сигурността.

Според информация на украинските железници специалният влак е бил спрян около 5 ч. сутринта заради опасността от руски дронове, а част от пътниците са били евакуирани. По-късно композицията е продължила пътуването си, след като опасността е отминала.

„Укрзализница" определи като доста вероятно руският удар да е бил насочен именно към влака с европейските представители, но това твърдение не е независимо потвърдено. Според информацията удареният влак е бил на същия маршрут, но е бил отделна композиция.

На фона на инцидента Полша съобщи и за руски дрон, ударил бензиностанция в Ягодин, отново само на около 2 км от полската граница. След атаката са се запалили два камиона.

Русия продължава военното нападение срещу Украйна и плаща тежка цена - над 40 хиляди жертви месечно, каза Рюте. Той отбеляза, че руските удари са опасни и включват гражданска инфраструктура близо до границите на НАТО. По неговите думи НАТО има решимост да се придържа към принципа за съвместната отбрана. Винаги, докато е необходимо, ще бъдем способни да защитаваме всяка педя от нашата земя, обобщи Рюте.

Вчерашните руски удари показват, че руската страна става все по-безотговорна, Путин иска да всее страх, но няма да успее, независимо какво цели с тези действия, коментира Рюте, цитиран от БТА.