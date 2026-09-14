Полски военни извадиха дрон от Балтийско море, предполагат, че е руски

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Полски военни извадиха от Балтийско море дрон, за който се предполага, че е руски, край брега на Северна Полша, съобщи министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от Ройтерс.

Страните от източния фланг на НАТО неведнъж са засичали дронове, навлизащи във въздушното им пространство, което засилва опасенията, че войната между Русия и Украйна може да се разпространи и извън границите на Алианса.

„Военните са открили и извадили от Балтийско море дрон край плажа в Русиново, близо до Ярославец“, написа в Екс Кошиняк-Камиш. „Първоначалният оглед показва, че това е руски военен дрон“, допълни той.

Вчера руски дрон порази пътнически влак близо до украинско-полската граница, малко след като бившият британски премиер Борис Джонсън и други европейски дипломати пътуваха по същата железопътна линия, припомня БТА.