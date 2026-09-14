САЩ отказаха достъп на шефа на иранската ядрена програма до среща на МААЕ, Иран с протест

САЩ отказаха достъп на ръководителя на Организацията за атомна енергия на Иран Мохамад Еслами до среща на Международната агенция за атомна енергия във Виена. Страната се противопостави на изключение от така наречения "механизъм на ООН за незабавно обратно налагане на санкции", което днес предизвика протест от страна на Техеран, съобщиха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.

Еслами трябваше да присъства на общата конференция на МААЕ, която ще продължи през седмицата. Трябваше да произнесе и реч. При откриването й обаче Иран заяви, че Австрия е отменила първоначално издадената виза на Еслами.

"Отмяната на визата и така нареченото правно основание за това действие са ясен признак за политически мотивиран акт и за напреднала официална политизация на тази организация", заяви постоянният представител на Техеран в МААЕ Реза Наджафи.

САЩ са упражнили натиск върху Австрия да предприеме този ход, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. В същото време Иран и Русия изтъкнаха, че това е част от по-широки усилия за възпрепятстване на издаването на визи за официални представители на Иран, пътуващи в чужбина.

От САЩ уточниха, че са се противопоставили на изключение, което би позволило на Еслами да пътува въпреки санкциите, въведени въз основа на така наречения механизъм на Съвета за сигурност на ООН за незабавно обратно налагане на санкции.

Еслами бе част от лицата, на които бяха наложени санкции, премахнати през 2015 г. след сключеното ядрено споразумение между Иран и САЩ. Президентът Доналд Тръмп изтегли САЩ от него през 2018 г., а западните държави задействаха механизма на ООН, за да наложат санкциите отново.

Иран и съюзниците му, включително и Русия, не признават повторно наложените санкции, а Австрия от своя страна заяви, че е поискала изключение от санкционния режим за Еслами.

"Въпреки че е само държава домакин, Австрия подаде молба до Санкционния комитет на Съвета за сигурност на ООН, за да може да се приложи изключение от забраната за пътуване. Впоследствие Австрия беше задължена да откаже достъп до своята територия на един от членовете на иранската делегация", каза представителят на Австрия в МААЕ Кристиан Ебнер.

САЩ са се противопоставили на предоставянето на изключение от забраната и именно затова молбата на Австрия е била отхвърлена, обясни представителят на САЩ в организацията Престън Уелс Грифит.

"Участието на Еслами щеше да доведе единствено до това Иран да използва процедурите на МААЕ като площадка за пропаганда, докато същевременно избягва да сътрудничи по същество и докато подкопава доверието в самия орган, натоварен да следи спазването на поетите от Иран ядрени ангажименти", категоричен бе Престън.

В отговор на журналистически въпрос дали САЩ са замесени в отказа на достъп на Еслами до конференцията на МААЕ американският министър на енергетиката Крис Уайт заяви, че Вашингтон не желае санкционирани лица да заобикалят неговите санкции.

"Отказът на достъп до общата конференция на МААЕ е злонамерен акт от страна на американската администрация", реагира зам.-директорът по правните въпроси в Организацията за атомна енергия на Иран Бехруз Камалванди.