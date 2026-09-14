Смъртта на Хейдън Пенетиър може да е причинена от хапче с фентанил

Хапче оксикодон, примесено с фентанил, може да е отнело живота на актрисата Хейдън Пенетиър, твърдят източници от правоохранителните органи, запознати с разследването. Звездата почина внезапно на 16 август 2026 г. на 36-годишна възраст в Южна Каролина.

Официалната причина за смъртта й все още не е установена. Разследващите очакват резултатите от токсикологичните изследвания, които трябва да покажат какви вещества е имало в организма на актрисата.

Според информация на TMZ Пенетиър е имала дилър в Лос Анджелис, от когото е купувала различни лекарства, продавани нелегално. Сред тях е бил и оксикодон.

Източници, близки до разследването, твърдят, че актрисата е приела няколко от закупените вещества по време на полета си от Лос Анджелис до Южна Каролина в деня преди смъртта си.

На сутринта на 16 август Пенетиър е взела още едно хапче оксикодон. Именно то е в центъра на разследването, тъй като според властите може да е било примесено с фентанил.

Агенцията за борба с наркотиците на САЩ в Лос Анджелис се опитва да проследи произхода на хапчето. Разследващите проверяват и връзката между актрисата и предполагаемия й дилър.

В деня на смъртта й приятелят й Брайън Хикърсън е предал на полицията торба с лекарствата, които Пенетиър е приемала. В полицейските документи е записано, че в нея е имало множество медикаменти, но имената на част от тях са били заличени.

Хикърсън е опитал да спаси актрисата с Наркан – медикамент, използван за обръщане на ефекта при предозиране с опиоиди. Опитът му обаче не е успял. На мястото на смъртта е открит и Наркан.

Изданието отбелязва, че случаят напомня разследването след смъртта на рапъра Мак Милър през 2018 г. Той също почина след свръхдоза, а неговият дилър по-късно беше осъден за разпространение на наркотици, включително хапчета, съдържащи фентанил.

Въпреки приликите властите подчертават, че версията за смъртта на Пенетиър все още не е доказана. Към момента работната хипотеза е, че фентанил, примесен с оксикодон, може да е причинил фаталното предозиране.

Няма данни актрисата да е станала жертва на насилствено престъпление. Разследването продължава, а точните обстоятелства около внезапната й смърт ще станат ясни след приключването на токсикологичните изследвания.