ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" увеличил бюджета с над 10 млн. евро за го...

Времето София 25° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23558894 www.24chasa.bg

11 пострадаха след теч на амоняк в промишлен комплекс в Йордания

1128
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
11 са пострадали заради теча на амоняк СНИМКА: Екс/ @AlArabiya_Eng

11 души пострадаха след теч на амоняк в промишлен комплекс в Йордания, съобщи официален представител пред Ройтерс.

Властите евакуираха южното пристанище в Акаба след инцидента, съобщи държавната телевизия на Йордания, цитирана от БТА.

Изтичането е било овладяно, а пострадалите са с леки до средни по тежест наранявания, обясни Нидал ал Уран, комисар по околната среда и обществената безопасност към Управлението на специалната икономическа зона на Акаба.

Според него инцидентът е станал по време на техническа поддръжка на стара помпа или съоръжение под налягане в южната промишлена зона на Акаба. Мястото е далеч от жилищни райони. От съоръжението е изтекло малко количество натрупал се в него амоняк, обясни той. Но посочи името на компанията, за която са били извършвани дейностите по поддръжката, като уточни само, че е японска.

Служителите ще могат да се върнат на работните си места, след като специалисти и други компетентни служби извършат повторна проверка, направят необходимите измервания и потвърдят, че вече е безопасно, стана ясно от изказването му.

11 са пострадали заради теча на амоняк СНИМКА: Екс/ @AlArabiya_Eng

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Педиатърът д-р Иванова: До 12 боледувания годишно са в сферата на нормалния имунитет