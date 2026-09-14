11 пострадаха след теч на амоняк в промишлен комплекс в Йордания

11 души пострадаха след теч на амоняк в промишлен комплекс в Йордания, съобщи официален представител пред Ройтерс.

Властите евакуираха южното пристанище в Акаба след инцидента, съобщи държавната телевизия на Йордания, цитирана от БТА.

Изтичането е било овладяно, а пострадалите са с леки до средни по тежест наранявания, обясни Нидал ал Уран, комисар по околната среда и обществената безопасност към Управлението на специалната икономическа зона на Акаба.

Според него инцидентът е станал по време на техническа поддръжка на стара помпа или съоръжение под налягане в южната промишлена зона на Акаба. Мястото е далеч от жилищни райони. От съоръжението е изтекло малко количество натрупал се в него амоняк, обясни той. Но посочи името на компанията, за която са били извършвани дейностите по поддръжката, като уточни само, че е японска.

Служителите ще могат да се върнат на работните си места, след като специалисти и други компетентни служби извършат повторна проверка, направят необходимите измервания и потвърдят, че вече е безопасно, стана ясно от изказването му.