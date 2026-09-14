Русия удари 2 товарни кораба в Черно море

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Един е загинал при атака в руската Белгородска област

Руските сили удариха 2 товарни кораба в Черно море. Това съобщи информационната агенция Интерфакс, цитирана от Ройтерс и БТА.

Русия и Украйна засилиха атаките помежду си срещу терминали за износ и кораби, превозващи зърно. Това от своя страна доведе до най-сериозните рискове за корабоплаването и търговията в Черно море от началото на войната преди близо 5 години.

Междувременно бе съобщено, че един човек е загинал, а друг е бил ранен при атаки в руската Белгородска област, която граничи с Украйна.