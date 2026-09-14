Намалиха ДДС на горивата от 18 на 10% в Северна Македония

Правителството на Северна Македония намали данъка добавена стойност (ДДС) на горивата от 18 на 10%. Целта е смекчаване на ценовото въздействие върху гражданите и икономиката "по време на криза, дължащо се на възможността от прекъсвания в доставките на петрол и нефтопродукти”. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Преференциалната данъчна ставка от 10% ще влезе в сила от 15 септември и ще продължи до 28 септември 2026 г., като цената на бензина би била около 100,5 денара (1,63 евро) за литър бензин EUROSUPER BS-95 и 102,5 денара (1,67евро) за литър бензин EUROSUPER BS-98.

Правителството продължава внимателно да следи ситуацията на пазара на петролни деривати и да предприема мерки в интерес на гражданите и икономиката, пише в прессъобщението на правителството.

„Ако това решение и предишните решения за намаляване на акциза (на горивата) не бяха взети, цената на дизеловото гориво щеше да е приблизително с 11-11,5 денара по-висока на литър, отколкото е днес", заяви македонският премиер Християн Мицкоски.

Предвид увеличеното потребление на бензиностанциите в страната, особено в северните, западните и южните части заради натиска на граждани, идващи от Гърция, Албания и Сърбия, се е стигало до продажбата на над 2 млн. литра гориво на бензиностанциите за ден, съобщи Мицкоски.

"Като се вземе предвид, че приблизително 70% е дизелово гориво, тогава стигаме до някъде около 1,4 - 1,5 млн. литра. Което означава, че само на база дизелово гориво дневната икономия на македонските граждани е над 250 хил. евро. Или ако вземем предвид приблизително 2 седмици и вече намаленото мито, т.е. акциз за безоловен бензин 95 и 98, тогава стигаме до между 4,2 и 4,5 млн. евро, което е пряка икономия за македонските граждани", каза още премиерът на страната.

Предишната мярка на правителството за цените на горивата бе за намаляване на акциза. Тя влезе в сила от 20 юни.