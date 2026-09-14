Предполагат, че край Анкара е имало море заради фосил на 66 млн. години

Фосил на мекотело от клас коремноги, към които спадат охлювите и мекотелите, обитавало земята преди 66 млн. години, накара учените да си зададат въпроса дали не са попаднали на следите на съществувало край Анкара море. Това съобщиха от Министерството на културата и туризма на Турция.

Фосилът е открит при разкопки в района Гьобашъ, където днес има езеро. Находката е накарала учените да предположат, че там се е намирал Тетис – праисторически океан от Мезозойската ера, който е започнал да се образува преди 250 млн. години и е предшественик на Индийския океан, Средиземно море и Черно море, Каспийско море и други вътрешни водни басейни между Европа и Азия.

Откритието идва няколко дни след като в същия този район, който преди 4 хил. години е бил населяван от хетите, бяха открили и семена на цвете, което и днес продължава да вирее в тази местност.

Според министъра на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой фосилът, който е следващото значимо откритие, осветява историята на Анкара, която се простира милиони години назад във времето.

„Хипотезата на учените е, че фосилът е от последните периоди (на съществуването – бел. ред.) на Тетис, който се е простирал до Централен Анадол“, уточни министърът на културата и туризма на Турция.

Откритието поставя началото на друго научно изследване – за начина, по който охлювът се пренесъл да живее там и развитието тази форма на живот през милионите години, които са изминали.

Началото на археологическите разкопки край Гьолбашъ е поставено през 2021 г. Техен ръководител е доц. д-р Дерия Йълмаз Текин от Анкарския университет.