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260 кг наркотици откриха на пристанище в Кипър

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Лимасол СНИМКА: Архив

260 килограма наркотици, за които се предполага, че са кетамин, бяха открити от кипърската полиция в митнически склад на пристанището Лимасол. Това съобщи на сайта си кипърският вестник „Филелефтерос“, цитиран от БТА.

Това е втората пратка кетамин, която е конфискувана в Лимасол, след като в събота властите откриха 126 кг от веществото в жилище в града. Пратката е била укрита в строителни материали, а за страна на произход е посочена Германия.

В събота по време на операцията бяха задържани четирима - двойка от Израел и двойка от Палестина. Днешната находка е била открита, след като в жилищата на задържаните са намерени документи, които ги свързват с претърсения днес склад.

Според информация от разследването става въпрос за престъпна група, съставена от израелски граждани и лица от арабски произход, която е извършвала трафик на наркотици от Израел към Кипър. Трафикът е бил осъществяван със свръхлуксозни яхти, които използвали пристанищата в Ларнака и Кипър.

Кипърските власти проучват дали страната е била междинна спирка в канала за трафик на кетамин.

Лимасол СНИМКА: Архив

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