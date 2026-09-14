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Тръмп: Украйна и Русия спират взаимно да атакуват ...

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Кремъл приветства призива на Тръмп Украйна да спре атаките срещу руски съоръжения за дизел

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Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков Снимка: Екс/@nxt888

Кремъл приветства призивите на американския президент Доналд Тръмп към Украйна да спре ударите си срещу съоръжения за производство на дизел в Русия. Оттам заявиха още, че напрежението на световните пазари на енергията се дължи главно на конфликта в Близкия изток, съобщиха ТАСС и Ройтерс, цитирани от БТА.

В неделя Тръмп призова украинския президент Володимир Зеленски да прекрати атаките си срещу руските съоръжения за производство на дизел. И заяви, че украинските нападения предизвикват недостиг на гориво, което "засяга целия свят".

"Можем само да приветстваме всякакви призиви към киевския режим да прекрати ударите си срещу световната икономическа инфраструктура", каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Според него положението на световните пазари на енергията се влошава главно заради нестабилността и новата ескалация в региона на Персийския залив. А евентуална забрана за износ на дизел би могла да даде нов тласък на вътрешния руски пазар, каза Песков.

Поредицата от украински атаки с дронове с голям обсег срещу руски рафинерии намалиха производството на гориво в Русия през последните месеци, като предизвикаха недостиг на бензин в цялата страна.

Киев заяви, че с атаките си срещу руските рафинерии се стреми да повиши цената, която Москва плаща, за да продължи войната си срещу Украйна.

Много руски области се изправиха пред недостиг на горива, което оказва негативно влияние на обществените нагласи преди произвеждането на парламентарните избори от 18 до 20 септември, отбелязва Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков Снимка: Екс/@nxt888

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