Притисната от САЩ, Канада търси “уникално” партньорство с Европа (Обзор)

Премиерът Марк Карни настоява страната да получи статут на асоцииран член

Канада не се стреми да стане член на Европейския съюз, а да изгради уникално сътрудничество с него. Това заяви премиерът на страната Марк Карни, който се опитва да задълбочи връзките с Брюксел, докато икономическият натиск от САЩ продължава да нараства срещу Отава.

Според него Канада и ЕС споделят едни и същи ценности и приоритети, а силните им страни се допълват.

“По-силни сме, когато сме заедно. А това се случва във време, когато светът е по-опасен и разделен, и в такива моменти приятелите трябва да бъдат единни”, посочи той.

Думите му идват, след като американското издание “Уолстрийт Джърнъл” съобщи през уикенда, че канадецът е предложил на европейските лидери държавата му да приеме статут на асоцииран член на блока. Към този момент подобна квалификация не съществува в европейското право, но не е първият път, в който е споменавана.

През май германският канцлер Фридрих Мерц предложи Украйна да бъде призната за асоцииран член на ЕС, като ѝ се даде възможността да участва в срещи на върха и на ниво министри, но без да има право на глас. Той също така предположи, че на Киев може да бъде даден достъп до европейско финансиране по европейски програми.

Миналата седмица посланикът на ЕС в Канада Женевиев Тутс призна, че Брюксел изготвя ново партньорство с Отава. По думите ѝ то ще бъде по-различно от всичко, което съществува в момента, но не предостави повече подробности.

“Това, което имаме предвид, е нещо различно от това, което имаме с други страни. Партньорството ни ще бъде нещо уникално”, разкри Тутс.

Тя обясни, че рамката на специалните отношения между Отава и Брюксел все още се оформя, и подчерта, че няма да изглежда като споразуменията, които блокът има със страни като Швейцария, Норвегия или Великобритания.

Според източници на “Уолстрийт Джърнъл” Карни е инструктирал специалния си пратеник за Европа Джон Ханафорд да проучи най-амбициозните възможности за задълбочаването на отношенията с Брюксел, като се въздържа само от хипотезите за директно членство или присъединяване към единния пазар на блока.

На свой ред канадската опозиция се обяви срещу амбициите на премиера Карни. Лидерът на консерваторите Пиер Полиевр заяви, че страната му никога няма да бъде 51-ви щат на САЩ или 28-а страна-член на ЕС. Той призова премиерът незабавно да каже дали статията на “Уолстрийт Джърнъл” е вярна.

Заявките на Отава са може би най-ясният знак досега, че тя вижда Европа като част от отговора на все по-напрегнатите си отношения с Вашингтон. Доналд Тръмп превърна Канада в основна мишена в тарифната си война, като същевременно заплашва да направи страната 51-ви щат на САЩ.