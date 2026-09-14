Фон дер Лайен осъди нападенията от сподвижници на Иран в Персийския залив

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Шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди "непрестанните нападения", извършвани в региона на Персийския залив от бойци, "сподвижници на Иран". Позицията й идва след скорошните атаки срещу Саудитска Арабия, предприети от йеменските хути, съобщава Франс прес, цитирана от БТА.

"Солидарни сме с нашите партньори от Персийския залив срещу непрестанните нападения на сподвижниците на Иран. Всички ние сме засегнати", написа Фон дер Лайен в "Екс".

Иран пък отрече да се е намесвал в конфликта между Саудитска Арабия и хутите, като определи последните като "напълно независими фактори, които приемат решения в съответствие със собствените им интереси".

Хутите воюват в Йемен срещу международно признатото правителство, подкрепяно от Саудитска Арабия. Продължаващият от години конфликт се разпали отново на фона на войната с Иран, посочват световни агенции.