Великобритания се пропуква, части от нея искат връщане в ЕС (Обзор)

Уелс, Шотландия и Северна Ирландия се обединяват за общи действия, включително постигане на референдуми за независимост

Три от общо четирите съставни части на Обединеното кралство се обединиха за общи действия, чиято крайна цел е предизвикване на референдуми за независимост и връщане в Европейския съюз.

Първите министри на Уелс, Шотландия и Северна Ирландия се срещнаха в понеделник в Кардиф, за да договорят по-тясно сътрудничество по тези въпроси, както и по-редица други, които биха подобрили качеството на живот на техните граждани. Те подписаха и споразумение, в което осъдиха излизането на Великобритания от Европейския съюз.

“Брекзит навреди на икономиките ни

и ограничи възможностите за нашите граждани. Европа е нашият общ дом и ние вярваме, че бъдещето на нашите нации е в ЕС”, се казва в документа.

Тримата лидери отказаха да посочат кога смятат, че страните им ще могат да се отцепят от Обединеното кралство. Председателят на уелската управляваща партия “Плайд Къмри” Рун ап Йорверт каза, че ще остави на народа на Уелс да определи времевия график. Лидерът на Шотландската национална партия Джон Суини пък коментира, че ситуацията в страната е много динамична след последните местни избори през май и му се струва, че Анди Бърнам ще е последният британски министър-прадседател.

Самият премиер обаче изпреварващо заяви, че провеждането на референдуми за независимост не са на дневен ред във Великобритания и трябва да има наистина много сериозни доказателства, че мнозинството от хората мислят в тази посока. Освен това през 2014 г. хората в Шотландия имаха възможност да гласуват по този въпрос и само 45% се обявиха за излизане от Обединеното кралство. Последни социологически проучвания показват, че процентът им сега се е увеличил до 47, докато поддръжниците на независимост в Северна Ирландия са около 36 на сто, а в Уелс – 32%.

Въпреки това първият министър на Северна Ирландия Мишел О'Нийл заяви, че промяната е необратима, защото хората в техните региони вече не вярват, че правителството в Лондон мисли за тях. Тя коментира и изказване на американския президент Доналд Тръмп от преди дни, в което той

определи обединението на Ирландия като неизбежно

“Дебатът е изключително жив и ние искаме да го проведем с всички хора на Ирландския остров”, посочи Мишел О'Нийл. Причината е, че за да проведе референдуми за отцепване от Обединеното кралство и преминаване към Република Ирландия, която е част от ЕС, Северна Ирландия трябва да има съгласие както на британското правителство, така и на ирландското.

Допитване за независимост в Уелс и Шотландия може да се проведе само с разрешението на властите в Лондон, но на този етап те не са съгласни с подобно нещо. По-скоро обмислят прехвърлянето на някои свои правомощия към регионалните правителства, за да има по-правилно насочване на бюджетни ресурси към най-наболелите проблеми на хората по-места. Според лидерите на Уелс, Шотландия и Северна Ирландия обаче това едва ли ще е достатъчно. Затова те призовават в споразумението си британското правителство да се подготви,

да планира и да улесни конституционните промени,

които са необходими, за да им бъде даден шанс за предизвикване на референдуми за независимост.