ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България обърна 2:1 Израел на европейското в София...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23559949 www.24chasa.bg

Тръмп: Украйна и Русия спират взаимно да атакуват енергийните си обекти

4528
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Според него поскъпването на дизела не е заради войната с Иран

Украйна и Русия са се съгласили да спрат ударите по енергийните си инфраструктури. Това съобщи американският президент Доналд Тръмп в Truth Social. 

"Украйна се съгласи да не нанася удари по руски енергийни обекти. Русия също се съгласи да направи същото! Повишението на цените на дизеловото гориво в света се дължи предимно на войната между Русия и Украйна, а не на Иран", гласи публикацията му. 

Вчера Тръмп призова Украйна да спре ударите по руски дизелови инфраструктури, защото водят до недостиг на дизел.

Поредицата от украински атаки с дронове с голям обсег срещу руски рафинерии намалиха производството на гориво в Русия през последните месеци, като предизвикаха недостиг на бензин в цялата страна.

Киев заяви, че с атаките си срещу руските рафинерии се стреми да повиши цената, която Москва плаща, за да продължи войната си срещу Украйна.

Много руски области се изправиха пред недостиг на горива, което оказва негативно влияние на обществените нагласи преди произвеждането на парламентарните избори от 18 до 20 септември. 

По-рано днес Кремъл приветства призивите на американския президент. Оттам заявиха още, че напрежението на световните пазари на енергията се дължи главно на конфликта в Близкия изток. 

"Можем само да приветстваме всякакви призиви към киевския режим да прекрати ударите си срещу световната икономическа инфраструктура", каза Дмитрий Песков.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Педиатърът д-р Иванова: До 12 боледувания годишно са в сферата на нормалния имунитет