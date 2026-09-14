Тръмп се обяви за човек с високо IQ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че той е единственият, който може да гарантира адекватно безопасността на изкуствения интелект в САЩ благодарение на „високия си IQ (коефициент на интелигентност - б.р.)". Заяви и че Китай би спечелил от поставянето под съмнение на развитието на технологията.

„Единственият контрол или предпазни мерки, от които изкуственият интелект се нуждае, е силен и умен (с висок IQ!) президент, а САЩ разполага с такъв в изобилие!", написа Тръмп днес в социалната си мрежа Truth Social.

Той директно посочи главния изпълнителен директор на компанията за изкуствен интелект Anthropic, Дарио Амодей, като подстрекател, който се представя за "съвършен малък ангел".

„Администрацията на Тръмп попречи на "хората" от сферата на изкуствения интелект да правят лоши или потенциално лоши "неща", като Дарио (Anthropic!), който сега се прави на „съвършен малък ангел". И ще продължим да го правим!", заяви още американският президент.

Тръмп също така твърди, че „се води болна конспирация срещу центровете за данни за изкуствен интелект и единственият, който се радва на това, е Китай".

Администрацията на Тръмп поддържа тезата, че Китай ще спечели от забавянето на внедряването на изкуствения интелект в САЩ. Републиканците изказаха предположението, че протестите срещу центровете за данни са подкрепяни от китайски официални лица.

„Който спечели в областта на изкуствения интелект, той печели. Ние изпреварваме Китай и всички останали и ще продължим да го правим. Заговорници, предатели и източници на информация - пазете се!", продължи Тръмп.

В друг пост Тръмп написа, че единствената причина за „избухването на изкуствения интелект и центровете за данни" е, че САЩ водят в света „с голяма преднина" в развитието на изкуствения интелект.

„Не убивайте златната кокошка", добави той.

Показвайки собственото си разбиране за тази нововъзникваща технология, когато в неделя репортерите го попитаха дали изкуственият интелект може да доведе до унищожаването на човечеството, Тръмп хладнокръвно отговори, че „това няма да се случи".

Администрацията му е скептична по отношение на твърденията на някои ръководители в областта на изкуствения интелект, които наскоро се застъпиха за забавяне на развитието на изкуствения интелект в САЩ заради опасения за безопасността.

„Чувствам се малко странно от факта, че толкова много пионерски технологични компании в областта на изкуствения интелект идват при правителството и го молят да ги регулира", заяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс пред репортери в понеделник.

„На мен ми прилича малко на троянски кон!", добави той.

Бившият съветник на Тръмп по въпросите на изкуствения интелект и криптовалутите Дейвид Сакс предупреди, че компаниите за изкуствен интелект, призоваващи правителството да предприеме строги мерки срещу техния сектор, биха могли да се занимават с „регулаторно завладяване", при което големите корпорации, призоваващи регулаторите да установят стандарти, биха могли да извлекат полза от факта, че конкурентите им ще бъдат принудени да се съобразяват с новите правила.

Ако правителството наложи нови регулации на компаниите за изкуствен интелект, Сакс и други смятат, че най-големите компании, като OpenAI, Anthropic и други, ще могат да си позволят каквито и промени да настъпят, докато по-малките компании може да бъдат принудени да затворят, ако не успеят да се съобразят с предстоящата федерална рамка за изкуствен интелект.

Тръмп, Ванс и други представители на администрацията изразиха колебания да ограничават развитието на изкуствения интелект поради опасения от китайско господство в тази сфера.