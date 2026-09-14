Сложиха охрана на гроба на Йоргос Мазонакис заради опасения от крайни прояви на фенове

Последният дом на Йоргос Мазонакис се охранява заради огромния поток от почитатели и опасенията, че някои от тях могат да преминат границата на допустимото.

Според информация на гръцкия сайт „Yeah!" служители на Третото атинско гробище наблюдават района и са получили указания да следят внимателно хората, които се приближават до гроба. Целта е да бъдат предотвратени евентуални посегателства, повреди или опити за вземане на предмети за спомен.

Мерките са предприети след безпрецедентните прояви на обич към певеца през последните дни. Очаква се много негови почитатели да посетят гроба, за да оставят цвете, бележка или личен предмет.

Изданието допуска дори възможност за опит за нарушаване на гроба, но изрично уточнява, че до момента няма информация за подобен инцидент. Става дума единствено за превантивни мерки.

Желанието на семейството е всеки да може да се сбогува с Йоргос Мазонакис, но с необходимото уважение към мястото и паметта му.