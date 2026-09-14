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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23560274 www.24chasa.bg

ЕС удължи до 22 септември санкциите срещу Русия

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СНИМКА: Pixabay

Представителите на страните от Европейския съюз удължиха с една седмица санкциите на ЕС срещу Русия – до 22 септември, съобщи днес говорител на ирландското председателство на ЕС, след като не успяха да постигнат съгласие за шестмесечното им удължаване, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Мерките обхващат близо 3000 компании и физически лица и предвиждат замразяване на активи и забрана за пътуване и трябваше да изтекат утре.

Санкциите на ЕС изискват единодушното одобрение на всичките 27 държави членки и трябва да се подновяват на всеки шест месеца.

СНИМКА: Pixabay

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