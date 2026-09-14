Почина Боб Маки - модният дизайнер, обличал Шер и Мадона

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Легендарният американски моден дизайнер Боб Маки почина на 87-годишна възраст, съобщи АП. Новината беше потвърдена официално чрез изявление в неговия профил в социалните мрежи.

Известен като дизайнерът на звездите, той обличаше Шер и Мадона и оформи облика на холивудския блясък през 70-те, допълва агенцията.

Наричан в Холивуд „Султанът на пайетите“ (Sultan of Sequins) заради любовта му към блясъка, мънистата и пайетите, Маки остави с изключителния си талант незаличима следа в поп културата. Той създаде някои от най-запомнящите се, бляскави и дръзки визии за мегазвезди като Шер, Даяна Рос, Елтън Джон, Тина Търнър и Карол Бърнет. Създаваше и официални рокли за Мадона, Барбра Стрейзанд, Шарън Стоун и Джулия Луис-Драйфус, както и концертни костюми за Пинк, съобщава БТА.

Маки е дизайнерът зад оригиналната скица на прочутата полупрозрачна, покрита с кристали рокля, с която Мерилин Монро изпя своето приглушено и съблазнително „Happy birthday, Mr. President“ пред Джон Кенеди през 1962 г., отбелязва АП.

През кариерата си той спечели девет награди „Еми“, една награда „Тони“ и беше номиниран три пъти за „Оскар“ за най-добър дизайн на костюми.