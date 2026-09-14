Естония обсъжда с Франция възможно включване в инициативата за ядрено възпиране

Естония обсъжда с Франция възможно участие в инициативата за „разширеното“ ядрено възпиране, заяви днес пред Франс прес премиерът на страната Кристен Михал, след като беше обявено, че Финландия ще се присъедини към инициативата, започната от Еманюел Макрон.

„Това не е вид ангажимент, към който просто се присъединяваш. Той изисква определени способности, определено ниво на подготовка и т.н.“, каза Михал в кулоарите на европейската среща на върха за Арктика в Рованиеми, Северна Финландия, цитиран от БТА.

„Франция също така гарантира нашата независимост с войските си в Естония. Затова, ако сътрудничеството може да бъде задълбочено в ядрената сфера, то вероятно ще бъде“, добави той, като подчерта, че страната му „вече е под ядрения чадър на НАТО“.