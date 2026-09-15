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Руски олигарх е финансирал сватбата на Доналд Тръмп-младши на Бахамите?

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Доналд Тръмп-младши КАДЪР: Екс/@SavchenkoReview

Руски олигарх е помогнал за финансирането на сватбата на сина на американския президент Доналд Тръмп - Доналд Тръмп-младши, съобщи вчера разследващият сайт "Про Публика" (ProPublica), цитиран от ДПА.

Сайтът посочи, че олигархът е Умар Кремльов, президент на Международната боксова федерация (IBA), за когото се твърди, че поддържа добри контакти с руския президент Владимир Путин.

Според медията Кремльов е платил стотици хиляди долари за тържеството на Бахамите. Само наемането на частния остров се твърди, че е струвало около 100 000 долара на нощ, а фойерверките – около 70 000 долара.

"Приятелството не изисква политически мотив. Щедростта не е автоматично свързана с някакви скрити намерения. А понякога сватбеният подарък е просто сватбен подарък", написа снахата на Тръмп - Бетина Тръмп, в Инстаграм след публикуването на информацията.

"Нашият скъп приятел Умар много щедро ни организира две невероятни вечери с празненства СЛЕД сватбата ни", каза тя. "Това е изключително щедър сватбен подарък от приятел, за който бяхме и оставаме невероятно благодарни", допълни снахата, цитирана от БТА.

Според разследващия сайт Кремльов се е срещнал с Доналд Тръмп-младши малко преди сватбата през май, но все пак е присъствал на партито с голяма група други руски гости.

В публикацията си Бетина Тръмп описа сватбата като "частна семейна сватба, чудесен уикенд с приятели и едно страхотно парти".

Доналд Тръмп-младши КАДЪР: Екс/@SavchenkoReview

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