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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23561354 www.24chasa.bg

САЩ: Имаме оръжия в космоса

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САЩ са разположили оръжия в орбита, съобщиха американските Космически сили. СНИМКА: НАСА

САЩ са разположили оръжия в орбита, съобщиха американските Космически сили. Това е подразделението на американските въоръжени сили, отговарящо за космическата сфера. Така за първи път потвърдиха наличието на такива военни способности в космоса, предаде Франс прес.

"Съединените щати разполагат с въоръжени системи за космически контрол в орбита, способни да защитят обединените въоръжени сили от враждебни действия на противници", заяви говорител на Космическите сили на САЩ в съобщение, без да уточни естеството на това въоръжение, пише БТА.

Според същия източник "космическият контрол" обхваща всички мисии, провеждани в рамките на борбата за контрол над космическата среда, благодарение на "кинетични и некинетични" средства, способни да повлияят на военните способности на противника. Тези способности "могат да бъдат използвани както за настъпателни, така и за отбранителни цели".

Космическите сили на САЩ обосновават това разгръщане с присъствието в космоса на двата си основни геополитически съперника. Китай, подчертават те, "развива и внедрява космически и противокосмически способности в рамките на стратегия за военна модернизация", докато Русия "разглежда космоса като бойно поле и счита, че космическото превъзходство ще бъде решаващ фактор в бъдещите конфликти".

САЩ са разположили оръжия в орбита, съобщиха американските Космически сили. СНИМКА: НАСА

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