13 ранени при атаки на хусите в южната част на Саудитска Арабия

Тринадесет души бяха ранени вчера в южната част на Саудитска Арабия при поредица от атаки на йеменските хуси с балистични ракети и дронове, пише БТА. Тя се позова на съобщение на военната коалиция срещу проиранските бунтовници, ръководена от Рияд, цитирана от Франс прес.

"В понеделник, 14 септември 2026 г., милицията предприе атаки срещу граждански обекти в градовете Хамис Мушаит, Абха и Таиф с помощта на няколко балистични ракети и дронове, което причини от леки до умерени наранявания на 13 цивилни, както и щети по седем къщи и два автомобила", написа в Екс говорител на коалицията