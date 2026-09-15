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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23561393 www.24chasa.bg

Ким Чен-ун ще разшири връзките с Русия. Убеден е, че тя ще победи Украйна

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Севернокорейският лидер Ким Чен-ун Снимка: Архив

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун заяви в послание към руския президент Владимир Путин, че "ще разшири и задълбочи" сътрудничеството с Русия, съобщи севернокорейската официална новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

В отговор на изпратеното преди седмица поздравително писмо от Путин по случай 78-ата годишнина от основаването на Северна Корея Ким посочва, че севернокорейското правителство има твърдата воля да разшири партньорството с Москва по "всеобхватен начин", на основата на дружбата, взаимопомощта и съюзническите отношения.

Ким каза още, че е убеден в победата на Русия в, по думите му, "свещената война в защита на интересите на сигурността на страната и международната справедливост", имайки предвид конфликта в Украйна.

Той обеща "неизменна подкрепа" за Путин и руския народ, пише БТА.

Ким изпрати подобно послание в отговор на поздравленията за годишнината и на китайския президент Си Цзинпин, в което казва, че Северна Корея ще работи с Китай за укрепване на традиционната дружба и за напредък по общия социалистически път на развитие.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун

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