Украинска ракета порази склад в Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинска ракета порази склад на руската компания за онлайн търговия "Озон" в пристанищния град Таганрог на Азовско море, съобщи тази сутрин губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар и добави, че са нанесени също така щети на газопровод и няколко жилищни сгради, предаде Ройтерс.

"Тази нощ Таганрог стана обект на масирана ракетна атака. По последна информация няма загинали и ранени. Има сериозни щети и са възникнали пожари. Аварийно-спасителните служби работят на терен. В резултат на атаката са счупени стъклата на прозорците на две жилищни кооперации, три къщи, учебно заведение и търговски обект, повредени са газопровод, складове за земеделска продукция, магазин за хранителни стоки и склад на "Озон", написа в канала си в Телеграм Слюсар, цитиран от ТАСС.

Украинска атака с дрон е повредила и промишлен обект в руската Самарска област на река Волга, съобщи местният губернатор Вячеслав Федоришчев в Телеграм, без да уточнява какъв е обектът, пише БТА.

В Самарска област се намират няколко големи петролни рафинерии, посочва Ройтерс.