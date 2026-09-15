ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на Пловдив на 15 септември: Знанието е една...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23561497 www.24chasa.bg

Украинска ракета порази склад в Русия

1856
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Ракета

Украинска ракета порази склад на руската компания за онлайн търговия "Озон" в пристанищния град Таганрог на Азовско море, съобщи тази сутрин губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар и добави, че са нанесени също така щети на газопровод и няколко жилищни сгради, предаде Ройтерс.

"Тази нощ Таганрог стана обект на масирана ракетна атака. По последна информация няма загинали и ранени. Има сериозни щети и са възникнали пожари. Аварийно-спасителните служби работят на терен. В резултат на атаката са счупени стъклата на прозорците на две жилищни кооперации, три къщи, учебно заведение и търговски обект, повредени са газопровод, складове за земеделска продукция, магазин за хранителни стоки и склад на "Озон", написа в канала си в Телеграм Слюсар, цитиран от ТАСС.

 Украинска атака с дрон е повредила и промишлен обект в руската Самарска област на река Волга, съобщи местният губернатор Вячеслав Федоришчев в Телеграм, без да уточнява какъв е обектът, пише БТА.

В Самарска област се намират няколко големи петролни рафинерии, посочва Ройтерс.

 

Ракета

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Педиатърът д-р Иванова: До 12 боледувания годишно са в сферата на нормалния имунитет