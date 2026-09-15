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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23561649 www.24chasa.bg

Диво животно нападна 5-годишно дете на плаж в Халкидики

Бойка Атанасова, Атина

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Халкидики. СНИМКА: АРХИВ

Петгодишно дете е било нападнато от диво животно на плаж в района на Неос Мармарас, Халкидики. След инцидента то е транспортирано в болница в Солун и според предоставената информация е в добро състояние.

От Ловната федерация на Македония и Тракия съобщиха, че по данни на болнични източници детето е било нападнато от чакал. Тази информация обаче предизвиква въпроси, тъй като чакалите обикновено избягват близостта с хора.

Това не е единственият подобен случай в района. Два дни по-рано 55-годишен мъж също е бил нападнат от диво животно на плаж в по-широкия район. Той е потърсил медицинска помощ заради нараняване във врата.

От федерацията предупреждават за увеличаване на подобни инциденти. През септември 2025 година в Халкидики петгодишно момиче беше ранено при нападение от вълк.

Халкидики. СНИМКА: АРХИВ
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