ЕС забранява ТикТок и инстаграм на деца под 15 години

Тя ще важи и за платформите за споделяне на видеоклипове, онлайн игрите, както и за чатботовете

Между 13 и 15 г. акаунтите ще са с родителски контрол, с ограничения за време и контакт с непознати

Единствено Естония и Чехия са против такава забрана. Предложението беше отхвърлено в Хърватия, а Белгия се въздържа от присъединяване

У нас отхвърлиха предложенията на ГЕРБ за ограничаване, но сега ПБ ще прави текстове за ограничения

Европейската комисия подготвя нови правила за забрана за социалните мрежи на деца под 15 години. Това твърди "Политико", позовавайки се на документи и свои източници.

В четвъртък изпълнителният орган на ЕС ще представи нов закон „EU KIDS Act". В него ще се определят възрастови ограничения, както и нови правила. Целта е да създаде многостепенна система за достъп на социалните мрежи под родителски надзор преди навършване на 15 години.

Възрастовите ограничения са важна стъпка от страна на Европейската комисия и нейния председател Урсула фон дер Лайен за по-добра защита на непълнолетните в социалните мрежи, на фона на острата критика от страна на здравни експерти, политици и родители срещу въздействието на платформи като TikTok, Instagram и други върху психическото здраве на непълнолетните.

От месеци има силен натиск върху ЕС за мерки. А френският президент Еманюел Макрон постави въпроса на челно място в политическия дневен ред. Австрия, Дания, Франция, Гърция и Испания активно работят по национални закони за ограничаване на достъпа на децата до социалните мрежи.

Очаква се фон дер Лайен да представи повече подробности в речта си в Страсбург в сряда.

Новото предложение на ЕС ще се отнася за социалните мрежи, платформите за споделяне на видеоклипове, онлайн игрите, както и за чатботовете и помощниците, базирани на изкуствен интелект, но ще изключва образователните инструменти. То ще включва и поредица от образователни мерки за деца, родители и настойници, се посочва в документите.

Експертна група от специалисти в областта на здравеопазването и технологиите, свикана от фон дер Лайен, представи по-рано тази година подобни препоръки за ограничаване на достъпа до това, което те наричат „социални мрежи+", включително услуги като помощници, базирани на изкуствен интелект.

Текстът все още подлежи на промени преди официалното му представяне в четвъртък, а след това ще трябва да бъде обсъден с европейските правителства и членовете на Европейския парламент.

Предложението не поставя строга възрастова граница за достъп до социалните мрежи, а вместо това призовава определени видове профили да бъдат достъпни на различна възраст. Тези ограничения се отнасят за социалните мрежи и платформите за споделяне на видеа, които са с висок риск, се посочва в документите, без да се уточнява как ще се определя тази категория.

За деца под 13 години родителите могат да откриват профили за тях, които се контролират изцяло от настойниците и използват услуги, отговарящи на строги стандарти за безопасност.

За възрастовата група между 13 и 15 години предложението предвижда начални акаунти с ограничения за контакт с непознати и за времето, прекарано пред екрана, както и родителски контрол.

След навършване на 15 години тийнейджърите могат да си създават свои собствени акаунти.

Социалните мрежи и платформите за споделяне на видеоклипове ще трябва да проверяват възрастта на потребителите, пише още в документите.

Ще се направи и нова структура, която да следи за спазването на правилата, като ще има и надзорни такси, които ще се плащат от компаниите. Тези закони централизират контрола върху компаниите и услугите с най-висок риск в ръцете на Комисията, като оставят на националните регулаторни органи да надзирават по-малките фирми.

Част от държавите в ЕС се опитват по отделно да прекарат закон за социалните мрежи от години.

От 1 януари 2027 г. Гърция планира да забрани деца под 15 г. да имат достъп до социалните мрежи.

Франция прие още през януари 2026 г. законопроект, който предвижда забрана за социалните мрежи за деца под 15 г. Сенатът обаче внесе промени, така че окончателният текст все още е в процедура. Интересното е, че Франция вече прие подобен закон през 2023 г., който изискваше родителско съгласие за деца под 15 г., но той не беше приложен, отчасти заради въпроси около съвместимостта с европейското законодателство. Президентът Еманюел Макрон настоява за европейско решение.

Испания засега само е обявила намеренията да ограничи социалните мрежи за деца под 16 г.

В Португалия пък предложението предвижда деца под 13 години да нямат никакъв достъп до социалните мрежи. Между 13 и 16 г. да имат такъв, но само с родителско съгласие, а 16 г. да е минималната възраст за самостоятелен достъп.

Италия подготвя законодателна инициатива за забрана на социалните мрежи за деца под 15 г.

През 2026 г. австрийското правителство постигна съгласие за по-ниска възрастова граница за достъп до мрежите - 14 години.

Дания също планира да ограничи децата до 15 години, с възможност за родителски изключения.

В Германия мнозинството в Бундестага подкрепя забраната да е за деца под 14 години, но все още няма окончателна забрана.

През февруари тази година Полша обяви, че подготвя закон, който да забрани на децата под 15 години да ползват социалните мрежи. В Литва възрастовата граница е 16 години.

Нидерландия, Финландия и Швеция също подкрепят възрастовата граница от 15 години.

Съседна Румъния пък е доста по-напред от останалите европейски държави в това отношение, като законът за забрана за деца под 15 години вече е приет от Сената и очаква разглеждане в Камарата на депутатите.

През май и в България започна този дебат. А ГЕРБ предложиха промени в Закона за закрила на детето, които предвиждат забрана за използване на социални мрежи от лица под 16 години, като за възрастта 13–16 г. се обсъжда възможност за достъп с родителско съгласие. Те обаче не минаха, но седмици след като управляващите от "Прогресивна България" отхвърлиха текстовете, заговориха за ограничения.

Интересно е, че единствено Естония и Чехия са се обявили против такава забрана. Предложението беше отхвърлено в Хърватия през март тази година, а засега Белгия се въздържа от присъединяване към инициативата.