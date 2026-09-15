Полските ВВС с превантивни операции на фона на руска въздушна атака срещу съседна Украйна

Полската военна авиация извърши кратки превантивни операции на фона на руска въздушна атака срещу съседна Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на въоръжените сили на страната.
Те съобщиха в Екс, че въздушното пространство на Полша не е било нарушено.
Военни дронове, отклонили се във въздушното пространство на Украйна и съседни на Русия държави, предизвикаха опасения, че войната може да се пренесе на територията на НАТО, отбелязва Ройтерс.
В Литва, която граничи с Полша, изтребител от силите на алианса свали тази нощ безпилотен летателен апарат, пише БТА.
Вчера полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш съобщи, че военни са извадили от Балтийско море предполагаем руски дрон.