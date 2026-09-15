Полските ВВС с превантивни операции на фона на руска въздушна атака срещу съседна Украйна

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Полската военна авиация извърши кратки превантивни операции на фона на руска въздушна атака срещу съседна Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на въоръжените сили на страната.

Те съобщиха в Екс, че въздушното пространство на Полша не е било нарушено.

Военни дронове, отклонили се във въздушното пространство на Украйна и съседни на Русия държави, предизвикаха опасения, че войната може да се пренесе на територията на НАТО, отбелязва Ройтерс.

В Литва, която граничи с Полша, изтребител от силите на алианса свали тази нощ безпилотен летателен апарат, пише БТА.

Вчера полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш съобщи, че военни са извадили от Балтийско море предполагаем руски дрон.