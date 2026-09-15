Илиас Касидиарис излиза от затвора, студенти организират протест в Солун

Илиас Касидиарис трябва да бъде освободен днес, 15 септември, от затвора в Домокос. Според неговия адвокат Васо Пандази излизането му се очаква около 12:00 часа.

Касидиарис е бивш депутат, говорител и едно от водещите лица на крайнодясната формация „Златна зора". Той беше член на гръцкия парламент от 2012 до 2019 година и близък сътрудник на лидера на организацията Никос Михалолиакос.

През октомври 2020 година гръцкият съд обяви „Златна зора" за престъпна организация. Касидиарис беше признат за виновен за участието си в нейното ръководство и получи присъда от 13 години и шест месеца затвор. През март 2026 година Апелативният съд потвърди престъпния характер на организацията и му наложи 13 години лишаване от свобода за ръководене на престъпна организация.

Делото срещу „Златна зора" беше свързано с организирани нападения срещу мигранти и политически противници, както и с убийството на антифашисткия музикант Павлос Фисас през 2013 година. Касидиарис не беше осъден като извършител на убийството, а като част от ръководството на организацията.

По време на престоя си в затвора той продължи политическата си дейност и създаде партията „Гърци". Гръцките власти предприеха законодателни и съдебни мерки, за да ограничат участието в избори на формации, свързани с осъдени ръководители на престъпни организации.

Освобождаването му предизвика реакции в Солун. Студентски сдружения организират протест от 16:00 часа при арката „Камара" в центъра на града. Участниците ще изразят несъгласието си с освобождаването на Касидиарис и ще се обявят срещу възраждането на крайнодесни и неонацистки движения.