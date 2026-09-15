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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23562055 www.24chasa.bg

Турция блокира профили в X на правозащитни групи и ЛГБТ активисти

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Турският президент Реджеп Тайип Ердоган Снимка: Снимка: Twitter/@bosunatiklama

Десетки профили в социалната мрежа Екс, принадлежащи на правозащитни организации, журналисти и защитници на правата на ЛГБТ хората, са били блокирани в Турция, съобщи ДПА..

Турската инициатива за мониторинг на интернет цензурата „Енгелливеб“ (Engelliweb) съобщи, че съдът е разпоредил блокирането на десетки профили, отбелязва агенцията и допълва, че сред акаунтите, до които достъпът в страната е бил ограничен в понеделник, са тези на неправителствената турска Асоциация за медийни и юридически проучвания (Media and Law Studies Association – MLSA) и на организацията за правата на жените „Мор Даянъшма“ (Mor Dayanisma).

Първите профили са били блокирани, след като през уикенда властите извършиха специализирани акции в цялата страна срещу редица ЛГБТ организации и заведения, според изявления на правителството.

От „Енгелливеб“ посочват, че в понеделник са били блокирани и акаунтите на правозащитната организация „Амнести интернешънъл Турция“ (Amnesty International Turkey) и на опозиционния вестник „Евренсел“ (Evrensel).

ДПА съобщава, че мотивите на наказателния съд в Истанбул за заповедите за блокиране първоначално не бяха оповестени публично. Правосъдните органи са започнали разследвания по подозрение в престъпления, включително порнография и неприлично поведение.

След акциите през уикенда редица активисти изразиха солидарност със засегнатите в социалните мрежи. 

Агенцията припомня, че президентът Реджеп Тайип Ердоган и преди е описвал ЛГБТ групите като „извратени движения“ и е обявявал мерки срещу така наречените от него „политики за джендър неутрализация“. Като аргумент в подкрепа на тези мерки той е посочвал, наред с други причини, и спадащата раждаемост, пише БТА.

Хомосексуалността не е незаконна в Турция, отбелязва ДПА, но цитира Ема Синклер-Уеб, представител на правозащитната организация „Хюман райтс уоч“ (Human Rights Watch) за Турция, която коментира в Екс, че арестите на защитници на правата на ЛГБТ показват решимостта на турското правителство да ограничава ЛГБТ общността, без да приема ново законодателство.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган

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