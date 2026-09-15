Обвиниха лекарите на Йоргос Мазонакис в убийство с евентуален умисъл

Обвинението срещу двамата лекари, разследвани за смъртта на Йоргос Мазонакис, е утежнено в убийство с евентуален умисъл. Решението е взето след анализ на нови цифрови доказателства, иззети от клиниката в атинския квартал Колонаки, където певецът е бил подложен на плазмафереза.

Двамата медици твърдят, че Мазонакис е получил инфаркт преди началото на процедурата. Данните от медицинския апарат обаче показват, че лечението е започнало в 14:37 часа, а първият сигнал за тревога е регистриран в 15:22 часа. Последвали са още предупреждения в 15:23 и 15:45 часа.

Спешната помощ ЕКАВ е повикана едва в 16:11 часа, 49 минути след първия сигнал. Разследващите проверяват какво се е случило през този период, какво е било състоянието на певеца и защо помощ не е потърсена по-рано.

Апаратът е записал и момента, в който сърдечната дейност на Мазонакис е спряла. Полицията е установила разлика от около половин час между часовника на устройството и действителното време, след което записите са били коригирани и съпоставени.

От телефона на лекарката Йоана Гака е възстановена и снимка направена около 14:45 часа. На нея певецът е заснет на апарата за плазмафереза, което според разследващите противоречи на твърдението, че инфаркта е настъпил преди началото на процедурата.

Двамата лекари са поискали допълнителен срок, преди да дадат обяснения пред следовател. Очаква се разпитът им да бъде във вторник.