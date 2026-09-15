И Макрон се включи в защитата на руски олигарх

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Определено не е моментът Европа да прави подаръци на Русия, коментира украинският президент Зеленски

Франция настоява руско-узбекският бизнесмен Алишер Усманов да бъде изключен от санкционния списък на ЕС, за да се осигури освобождаването на неопределен брой френски граждани, задържани в Азербайджан. Това твърдят няколко длъжностни лица и дипломати, запознати с преговорите.

Френската позиция затрудни усилията в Брюксел за подновяване на санкциите на ЕС срещу Русия, които обхващат близо 3 000 физически и юридически лица, обвинени в подкрепа на войната на Русия в Украйна. Срокът на действие на мерките изтича този месец.

Първоначално тази ситуация на застой беше предизвикана от Словакия, която отдавна призоваваше Усманов да бъде изключен от санкционния списък по различни причини.

Париж се присъедини към призива на Братислава за изключването му от списъка в петък, което изненада дипломатите, съобщи Euronews.

В понеделник посланиците на ЕС се споразумяха да удължат санкциите с една седмица, до 22 септември. По този начин те дадоха на държавите-членки повече време да постигнат споразумение. Ако не бъде постигнато съгласие, всички руски граждани ще бъдат изключени от списъка, което засилва усещането за неотложност.

„Франция няма намерение да отстъпва, но това би изпратило абсолютно погрешно послание в неподходящ момент. Не съм сигурен какво ще се промени за една седмица", заяви служител, пожелал анонимност.

Повечето държави-членки продължават да се противопоставят на премахването на имена от санкционния списък, докато Русия продължава войната си в Украйна и на фона на опасенията от хибридни атаки в Европа.

Въпреки това някои официални лица признават, че Франция се е позовала на съображения за национална сигурност - принцип, който се прилага при критични въпроси. Френското правителство отказа да коментира.

„Всичко има обяснение", коментира дипломат.

Въпреки това решението в последния момент разочарова дипломатите, които възразяват срещу изваждането на руски граждани от санкционния списък.

Дипломат, запознат с преговорите, заяви, че подходът на Париж, основан на принципа „нещо за нещо", на практика се равнява на вето върху общата позиция на ЕС, което напомня тактиката, прилагана от Унгария под ръководството на Виктор Орбан.

Франция, от своя страна, настоява, че остава един от най-решителните поддръжници на санкциите срещу Русия в рамките на блока.

Вестник „Файненшъл Таймс" пръв съобщи за размяната на затворници в Азербайджан.

Усманов беше включен в санкционния списък на ЕС в първите дни на мащабната руска инвазия в Украйна. Съветът на ЕС се позова на „тесните му връзки" с руския президент Владимир Путин и интересите му в „ключови сектори" на руската икономика.

Усманов отрича обвиненията и настоява решително да бъде изключен от списъка.

Според Индекса на милиардерите на „Блумбърг" (Bloomberg Billionaires Index) в началото на 2026 г. състоянието на Усманов възлиза на 18,8 млрд. долара. Той е обект на санкции от ЕС и САЩ и има забрана за пътуване.

Той е магнат в металургичния и миннодобивния сектор, е завел редица дела в Европа с крайната цел санкциите срещу него да бъдат отменени. По някои от тях адвокатите му оспорват твърдения в медиите, използвани като основание за налагането на санкциите. Милиардерът има активи и в телекомуникационния сектор, интернет компании и медии, както и руския бизнес всекидневник „Комерсант".

Словакия отдавна призовава Усманов и руският бизнесмен Михаил Фридман да бъдат извадени от санкционния списък. Други държави-членки на ЕС досега са отхвърляли искането, което считат за политически мотивирано.

По-рано тази година медийно разследване публикува писмо, изпратено от турския президент Реджеп Тайип Ердоган до словашкия министър-председател Роберт Фицо, в което се иска помощ за прекратяване на това, което Ердоган описва като „нечестна практика", свързана с Усманов.

„Вашата подкрепа за премахването му от санкционния списък на ЕС и за възстановяването на нарушените му права би била изключително ценна", написа Ердоган в писмото си 2 март 2026 г.

В документа се посочва, че Азербайджан, Казахстан, Киргизстан и Узбекистан също подкрепят премахването на Усманов от списъка.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски критикува състоянието на преговорите в своето вечерно обръщение в понеделник, като спомена по име Усманов и Фридман.

„Това определено не е моментът да се отменят санкциите, да се спасяват руските олигарси от тях и определено не е моментът Европа да прави подаръци на Русия. Усманов, Фридман и други руски фигури като тях досега не са предприели никакви действия срещу войната. Това не е моментът Европа да забрави какво се случва", заяви Зеленски.