Арестуваха българин на ГКПП Деве баир, търсен от македонските власти за измама.

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Арестуваха българин на ГКПП Деве баир, отсрещния пункт на ГКПП Гюешево, търсен от македонските власти за измама, съобщи македонското вътрешно министерство.

На 14 септември в 2:50 часа полицейските служители на Граничния пункт Деве Баир задържали 25-годишния Т.С. от България.

При граничния контрол и проверката в оперативната система било констатирано, че лицето се намира в „стоп-листата", по искане на полицейското управление Център – Бит Пазар, заради съмнения за извършена измама.

Лицето е било предадено в полицейското управление в Крива Паланка за последващи действия.