Арестуваха българин на ГКПП Деве баир, търсен от македонските власти за измама.

Арестуваха българин на ГКПП Деве баир, отсрещния пункт на ГКПП Гюешево, търсен от македонските власти за измама, съобщи македонското вътрешно министерство.
На 14 септември в 2:50 часа полицейските служители на Граничния пункт Деве Баир задържали 25-годишния Т.С. от България.
При граничния контрол и проверката в оперативната система било констатирано, че лицето се намира в „стоп-листата", по искане на полицейското управление Център – Бит Пазар, заради съмнения за извършена измама.
Лицето е било предадено в полицейското управление в Крива Паланка за последващи действия.