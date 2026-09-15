Украйна атакува индустриален обект в Русия

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Украйна атакува тази нощ с дронове индустриален обект в руската югоизточна Самарска област, като освен по съоръжението, при атаката са били нанесени щети и на няколко жилищни сгради, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти.

По думите на губернатора на Самарска област Вячеслав Федоришчев руските сили за противовъздушна отбраната са свалили около 40 украински дрона.

Не се съобщава за убити или ранени хора.

Според украински медии поразеният в Самарска област обект е петролна рафинерия, пише БТА.

Атаката бе извършена, след като американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че Русия и Украйна са се съгласили да се въздържат от размяната на удари по енергийна инфраструктура, отбелязва ДПА.