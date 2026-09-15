ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доц. Владимир Велинов, участвал в експертизата, за...

Времето София 20° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23562827 www.24chasa.bg

Иран няма да преговаря със САЩ, докато Техеран не получи исканото

1916
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Генерал Мохсен Резаи. Снимка: Екс/@Megatron_ron

Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран генерал-майор Мохсен Резаи заяви, че няма да има преговори със САЩ, докато не бъдат изпълнени условията на Иран, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

В публикация в Екс Резаи предупреди да не се допуска вниманието да се отклонява от противоречивите сигнали на американския президент, вариращи от „няма да има преговори" до „готови сме да разговаряме".

Резаи заяви, че разчетите по отношение на петрола и проливите са се променили и предупреди: „Опитите за ограничаване на щетите няма да спрат това, което предстои", предава БТА.

„Няма да има преговори, докато не бъдат изпълнени условията на Иран. Точка!", допълни той.

През юли САЩ извършиха поредица от смъртоносни атаки срещу Иран и наложиха морска блокада на страната в нарушение на Меморандума за разбирателство от Исламабад, подписан с Ислямската република на 17 юни, за да сложи край на американско-израелска агресия.

В отговор Техеран прекрати преговорите, нанесе унищожителни въздушни удари по стратегически американски обекти в Близкия изток и затвори Ормузкия проток.

Генерал Мохсен Резаи. Снимка: Екс/@Megatron_ron

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Педиатърът д-р Иванова: До 12 боледувания годишно са в сферата на нормалния имунитет