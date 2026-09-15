България е сред страните с най-ниски нива на трудов стрес в ЕС, Гърция е първа

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Най-често посочваният здравословен проблем заради работата при нашенците е главоболието

У нас 21% от работещите съобщават за стрес, депресия или тревожност, свързани с професионалната среда, показват данните от европейското проучване OSH Pulse 2025.

Близо половината от работещите в Гърция са изпитали стрес, депресия или тревожност, причинени или влошени от работата им. С дял от 49% Гърция заема първото място в Европейския съюз. След нея се нареждат Финландия с 45%, както и Кипър и Полша с по 41%.

България е в другия край на класацията с 21%. Това е с 8 процентни пункта под средното равнище за ЕС от 29% и с 28 пункта по-малко в сравнение с Гърция.

По-ниски стойности от България са отчетени единствено в Дания – 19%, и Германия – 20%, докато Словения също е с 21%.

Сред българските работещи най-често посочваният здравословен проблем, причинен или влошен от работата, е главоболието и умората на очите – 41%. Следват общата умора с 33% и болките в костите, ставите или мускулите с 26%.

Данните показват значителни различия между държавите в Европейския съюз и отново поставят въпроса за необходимостта психичното здраве на работното място да бъде разглеждано със същата сериозност като физическата безопасност.