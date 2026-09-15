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Новото правителство на Унгария предлага отмяна на ограниченията за ЛГБТК+ съдържание

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СНИМКА: Pixabay

Унгарското правителство вчера внесе в парламента законопроект за премахване на въведените от бившето националистическо правителство на Виктор Орбан правила, забраняващи „пропагандирането на хомосексуалността" пред хора на възраст под 18 години, предаде Ройтерс.

Правителството на Орбан, което на изборите през април беше свалено от власт след 16-годишно управление, водеше християнско-консервативна политика и през 2021 г. забрани „излагането на показ и пропагандирането на хомосексуалността" и промяната на пола в медийно съдържание, достъпно за хора на възраст под 18 години.

Орбан каза, че целта на законите срещу ЛГБТК+ е да защитят децата, но ограниченията предизвикаха остри критики от правозащитни организации и Европейския съюз, предава БТА.

Новият министър на правосъдието на Унгария Марта Гьорьог заяви през май, че страната ще трябва да преразгледа законодателството, ограничаващо достъпа до свързано с ЛГБТК+ съдържание. Това стана, след като през април най-висшият съд на ЕС постанови, че тези ограничения са в противоречие със законодателството на съюза и допринасят за стигматизирането и маргинализирането на хомосексуалните и транссексуалните хора.

Премиерът Петер Мадяр, който спечели убедително изборите през април, обеща да подобри отношенията на страната с ЕС. Освен това Унгария ще трябва да реши и проблемите, свързани с демократичните стандарти и правата на малцинствата.

Законопроектът забранява материали, които могат „сериозно да навредят на физическото, интелектуалното, емоционалното или моралното развитие на детето".

„Предложението е насочено към реалните опасности, пред които са изправени децата. Защитата е съсредоточена върху порнографското и неподходящото за възрастта сексуално съдържание, сексуалната експлоатация и насилието над деца, сексуалното подтикване и манипулация, както и друго съдържание, което сериозно вреди на физическото, интелектуалното, емоционалното или моралното развитие на децата", се посочва в документа.

В събота Мадяр заяви, че правителството му ще промени и правилата, които на практика забраняват осиновяването на деца от еднополови двойки.

СНИМКА: Pixabay

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