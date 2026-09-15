„Алтернатива за Германия" остава начело в ново социологическо проучване

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„Алтернатива за Германия" (АзГ) запазва позицията си на най-подкрепяната политическа сила във Федералната република, показват резултатите от ново проучване на агенция „ЮГов", цитирани от ДПА.

Допитването е проведено между 11 и 14 септември. Според данните крайнодясната партия, която по-рано този месец спечели убедително регионалните избори в Саксония-Анхалт, събира подкрепата на 29% от анкетираните. Това е с един процентен пункт повече в сравнение с август.

В същото време консервативният блок Християндемократически съюз/Християнсоциален съюз (ХДС/ХСС) губи два процентни пункта и достига 18% – най-ниското ниво на подкрепа за формацията в това проучване.

„Зелените" увеличават резултата си с един процентен пункт до 13% и заемат третото място.

На четвърта позиция са „Левите" с 10% подкрепа, след като през август са имали 12%.

След тях се нареждат Свободната демократическа партия с 5% и „Алиансът на Сара Вагенкнехт" с 4%, предава БТА.

Проучването показва и промяна в отношението на германците към т. нар. „защитна стена" – политиката на основните партии да не си сътрудничат с АзГ.

51% от анкетираните вече смятат, че политическите сили не трябва категорично да изключват възможността за взаимодействие с АзГ. През август тази позиция са споделяли 44% от участниците.

Обратното мнение – че всякакво сътрудничество с АзГ трябва категорично да бъде отхвърлено – е застъпено от 40% в последното проучване, при 46% месец по-рано.

Мнозинството от участниците – 59% – определят „Алтернатива за Германия" като крайнодясна партия. 30% не споделят това определение. Според данните тези показатели остават почти без промяна спрямо май 2025 г.