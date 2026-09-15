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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23563446 www.24chasa.bg

Италиански изтребители свалили дрона над Литва

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Два изтребителя Ф-2000 „Юрофайтър" на италианските военновъздушни сили, участващи в оперативната група „Болтик Тъндър III" (Baltic Thunder III) в рамките на мисията на НАТО за противовъздушна отбрана по източния фланг на алианса, неутрализираха безпилотен летателен апарат, нарушил въздушното пространство на Литва, след като бяха вдигнати по тревога късно вчера, съобщи днес министерството на отбраната на Италия, цитирано от италианската новинарска агенция АНСА.

Предполага се, че дронът е с руски произход, но потвърждаването на това предположение ще зависи от резултата от разследванията на литовските власти и НАТО, предава БТА.

Министерството на отбраната съобщи, че това е вторият подобен инцидент с участието на италиански изтребители в рамките на един месец.

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