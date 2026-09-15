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КМГ: Търговията с въглеродни емисии в Китай надхвърли 900 милиона тона от началото на годината

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Днес в Ухан, провинция Хубей, Централен Китай, се проведе Конференция за китайския пазар на въглеродни емисии за 2026 г., на която беше представен доклад за развитието на националния пазар. Към края на август обемът на сделките за търговия с въглеродни емисии в страната е надхвърлил 900 милиона тона, а общата стойност на сделките е над 60 милиарда юана.

Националният пазар на въглеродни емисии непрекъснато се развива и разраства, като играе важна роля за постигане целите за пик на въглеродните емисии и за въглеродната неутралност.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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